El desconcierto de Jordi Évole en la final del Mundial y su sorpresa por el show de Tom Cruise ante Trump

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Jordi Évole vivió desde las gradas del MetLife Stadium de Nueva Jersey la gran final que coronó a la selección española como campeona del mundo. Lejos de limitarse a celebrar el título sobre el césped, el comunicador compartió su experiencia en antena, desgranando los momentos más surrealistas que experimentó a lo largo de un torneo para el que se atrevió a planificar los vuelos mucho antes de que se conociera el sorteo de grupos.

Más allá del recorrido futbolístico que le llevó por ciudades como Miami, Los Ángeles o Dallas, lo que realmente descolocó a Évole fue el gigantesco montaje escénico previo al choque decisivo. El evento, planteado al más puro estilo de la Super Bowl, incluyó la aparición estelar de Tom Cruise pronunciando un discurso sobre la paz y los valores morales bajo la atenta mirada de Donald Trump y Gianni Infantino, una estampa que el catalán no dudó en tildar de irónica e incongruente.

El periodista reconoció que, debido a la magnitud del montaje, muchos de los detalles del espectáculo le pasaron completamente desapercibidos desde su localidad en el estadio, enterándose realmente de lo ocurrido al revisar las imágenes emitidas por televisión con posterioridad.

Asimismo, el comunicador mostró su extrañeza ante la cultura deportiva del espectador estadounidense. Durante el desarrollo del encuentro, presenció comportamientos insólitos para alguien acostumbrado a la tradición de los estadios europeos, como ver a aficionados abandonar sus asientos apenas superado el minuto diez para ir a adquirir comida o ponerse a hacer la ola cuando el marcador todavía reflejaba un empate a cero.

Pese a estos contrastes culturales y al enorme despliegue comercial que rodeó al evento, el viaje se convirtió en una vivencia inolvidable al haberlo compartido junto a su hijo, rememorando viejos tiempos en Nueva York y culminando la aventura con la consecución de la ansiada segunda estrella mundial para el combinado nacional.