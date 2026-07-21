Juan Avellaneda sentencia el look de la Selección: un estilismo de lujo de 5.000 euros que parece “un disfraz”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La resaca de las celebraciones de la Selección española de fútbol tras conquistar un nuevo éxito ha dejado mucho más que imágenes de alegría institucional en Zarzuela y La Moncloa. El cambio de la equipación deportiva por la elegancia formal ha generado un intenso debate en el sector de la moda, siendo el reputado diseñador Juan Avellaneda uno de los más críticos con la comentada elección de vestuario.

Los jugadores de La Roja apostaron para la ocasión por unos trajes de chaqueta de la prestigiosa firma Loewe, un conjunto de lujo tasado en cerca de 4.730 euros que incluía chaqueta de lana, polo de algodón, pantalones a juego y calzado de piel. Sin embargo, para el experto en moda, el resultado estuvo lejos del acierto. A través de un análisis detallado en sus redes sociales, Avellaneda no dudó en señalar los múltiples fallos del estilismo, desde una botonadura excesivamente alta y combinaciones de colores poco favorecedoras hasta detalles asimétricos en las mangas.

Para el creador, el principal problema de este diseño de alta costura radica en que se priorizó la identidad comercial de la marca por encima de la fisonomía de los deportistas. A su juicio, el conjunto no solo no potencia la silueta de los futbolistas, sino que da la desafortunada impresión de ir "disfrazados" o portando prendas sobredimensionadas que no les corresponden, provocando lo que él mismo ha calificado como un "cortocircuito absoluto" en términos de estilo.