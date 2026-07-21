El gesto viral de Álex Baena en La Moncloa evoca el precedente de Dani Carvajal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La recepción oficial a la selección española en el Palacio de La Moncloa, celebrada tras conquistar el título mundial, dejó mucho más que discursos institucionales y celebración. Entre los saludos protocolarios de los jugadores al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, uno de los momentos más comentados en las plataformas digitales tuvo como protagonista al centrocampista Álex Baena.

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Durante el tradicional desfile de felicitaciones, el futbolista cumplió con el trámite de estrechar la mano del presidente del Gobierno, si bien optó por mantener la vista al frente y desviar la mirada hacia el suelo en todo momento. Este comportamiento no tardó en captar la atención de los usuarios en las redes sociales, desatando un intenso debate entre quienes restaron importancia al detalle y aquellos que interpretaron el acto como una muestra de frialdad.

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La escena vivida por el jugador internacional rápidamente trajo a la memoria colectiva un episodio idéntico protagonizado por Dani Carvajal meses atrás. En aquella ocasión, durante el homenaje dispensado al combinado nacional tras levantar la Eurocopa, el defensa del Real Madrid saludó también al mandatario sin buscar ningún tipo de contacto visual, generando una gran polvareda mediática e interpretaciones de todo signo.

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Más allá de la anécdota protagonizada por Baena, quien por el momento ha guardado silencio y no ha ofrecido valoraciones al respecto, la visita institucional se enmarcó dentro de los actos festivos organizados en la capital tras la gesta mundialista. La plantilla, después de pasar por el Palacio de la Zarzuela para compartir su éxito con la Familia Real, acudió al complejo presidencial antes de subirse a la cabalgata para festejar el entorchado con los aficionados en las calles de Madrid.

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