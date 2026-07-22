La contundente reflexión de Arturo Pérez-Reverte tras la final del Mundial: entre el triunfo de la Roja y la crítica a Argentina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La resaca de una gran final mundialista siempre deja debate, pero las palabras de figuras públicas de renombre suelen trascender el ámbito puramente deportivo. En esta ocasión, el reconocido escritor Arturo Pérez-Reverte ha alzado la voz para pronunciarse sobre la actitud mostrada por ciertos integrantes del combinado argentino en el encuentro definitivo que midió a España contra la Albiceleste y que concluyó con el histórico 1-0 favorable al conjunto nacional.

El autor, que había manifestado públicamente su respaldo a la Roja en la previa del trascendental duelo, quiso matizar sus críticas para no generalizar hacia todo un país, al que considera muy por encima de episodios desafortunados. Sin embargo, no pasó por alto las imágenes de tensión y agresividad que se vivieron sobre el césped una vez consumada la victoria española, señalando directamente lo que calificó como una falta de elegancia absoluta en la derrota.

A través de sus redes sociales, Pérez-Reverte lamentó profundamente el cariz que tomaron los acontecimientos en los instantes finales, acompañando su postura con referencias a las reacciones antideportivas de algunos futbolistas sobre el terreno de juego. Para el célebre novelista, actitudes como las presenciadas no hacen justicia a la rica tradición futbolística del país sudamericano, sino que reflejan únicamente a los sectores más broncos y viscerales de un sector determinado.

Lejos de buscar un enfrentamiento generalizado, el posicionamiento del intelectual generó un intenso debate en el panorama digital, dividiendo opiniones entre quienes aplauden su franqueza al señalar la deportividad y aquellos que consideran que la tensión propia de una final de esta magnitud suele desbordar los límites del rectángulo de juego.