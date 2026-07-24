Ibai Llanos: "Algunos políticos se han ofrecido a pelear en La Velada"

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El creador de contenido y empresario Ibai Llanos organiza este sábado en Sevilla la VI edición de La Velada, un formato de boxeo entre figuras de las redes sociales en el que "algunos políticos se han ofrecido a pelear", según ha asegurado a EFE.

El también presentador, que se desarrolla en el estadio de La Cartuja de la capital andaluza ante 80.000 espectadores, no quiere políticos en sus peleas.

"Es algo que no me gusta", explica a menos de 24 horas de que empiece el macrofestival de boxeo desde el hotel convertido en cuartel general de los luchadores, al norte de la ciudad y cerca del estadio.

"No me gustaría involucrar en La Velada a políticos", subraya Llanos, quien detalla que quienes se han ofrecido no son de "nivel Presidencia del Gobierno u oposición, pero sí de un nivel un poco más bajo".

Su público y el de La Velada es muy joven. Prueba de ello son las decenas de seguidores de no más de 16 años que rodean el hotel donde se concentran los luchadores.

Preguntado por cómo explicaría lo que sucede este sábado en La Cartuja a alguien que pasa de los 40 años, Ibai Llanos lo aclara: "Es gente que no está habituada a hacer deporte, aunque hay algunos que sí, y que se enfrentan a un reto de 6 o 7 meses, tanto de cambio físico como de rutina de vida, para enfrentarse en un combate de boxeo, este caso en Sevilla".

"Alguna vez por Twitter la gente te menciona", añade el creador de contenido, para pedir pegarse contra alguien en La Velada, pero no les hace caso porque "como que no pega. Al final es un evento que ha trascendido mucho porque al principio solo eran 'streamers' y ahora hay una mezcla, 'tiktokers', 'youtubers', 'streamers'..."

En el lado opuesto a los políticos, a los que no quiere en su Velada, está alguien que le ha dicho que "no" en muchas ocasiones, reconoce. Se trata de DjMariio, a quien invita insistentemente desde la segunda edición de su velada de boxeo.

"Le da mucho respeto el mundo del boxeo y el deporte de contacto es una cosa que no le gusta, pero siento que ahora está más cerca que nunca" de decir que sí a una pelea, añade el creador de contenido. "Siento que ahora cada vez tiene ganas de animarse", aventura.

Si él tuviese que elegir con quién pelear, jamás lo haría contra alguien que le pudiera "reventar" la cabeza. Pone de ejemplos a perfiles como Andoni o Joan Pradells, con quienes una pelea sería "desagradable" para su "integridad". Peleas a las que diría "sí"

Reconoce que pelearía sin dudar contra alguna leyenda de YouTube o de Twitch, algún nombre potente que conozca desde hace años, un perfil a lo mejor tipo Willyrex, AuronPlay, "un perfil así como Rubius creo que me haría mucha ilusión porque es gente que conozco desde hace muchos y hemos compartido muchos momentos".

"Tampoco me llevo mal con ellos", aclara porque "en La Velada hay mucha gente que se ha pegado que se llevan bien". No hay que odiarse para participar, matiza.

La Velada de Ibai Llanos cumple su sexto aniversario con la duda de si viajará a América, algo que pensó "mucho en su día", pero que por ahora descarta al haber eventos similares en México, Colombia, Argentina o Perú.

"Ahora hay muchas veladas en Latinoamérica que ya tienen su propio organizador", explica, de modo que el cupo "está cubierto".