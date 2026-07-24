Jesús Cintora planta cara a Feijóo y arremete contra las críticas del PP y Vox a la televisión pública: «Enseñan la patita»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El comunicador Jesús Cintora no ha querido dejar pasar por alto las duras descalificaciones vertidas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en contra de los medios públicos de comunicación. Durante su intervención en el espacio televisivo que conduce, el presentador salió en defensa de la cadena estatal después de que el dirigente político pusiera en duda la profesionalidad del ente y afirmara que la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero había sido previamente acordada.

Las tensiones se originaron a raíz de unas declaraciones realizadas por el líder popular desde los pasillos parlamentarios, donde calificó de inadmisible la comparecencia del exmandatario socialista en un formato de la televisión pública. Según las palabras del político conservador, se trató de un encuentro pactado que restaba credibilidad al medio, un argumento que desató una rápida réplica en antena.

Lejos de guardar silencio ante estas acusaciones, Cintora reprochó al máximo representante de la oposición que intente desacreditar la independencia del canal de todos los ciudadanos. El rostro televisivo ironizó sobre los dobles raseros en la gestión informativa, aludiendo directamente a los antecedentes de censura o falta de cobertura en informativos de cadenas autonómicas bajo mandatos conservadores, sugiriendo que las lecciones en esta materia brillan por su ausencia.

Asimismo, el programa profundizó en la estrategia conjunta que, a su juicio, mantienen tanto el Partido Popular como Vox al arremeter de manera sistemática contra el mensajero en lugar de rebatir los contenidos. En este sentido, el periodista también cuestionó las intervenciones de figuras como Santiago Abascal, recordando decisiones pasadas en consejos de administración regionales y señalando que este tipo de presiones solo buscan socavar la pluralidad y el prestigio de un servicio esencial para la ciudadanía.