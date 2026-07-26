Lo que hay detrás de la publicidad de Jesús Calleja y que nadie te cuenta

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

El célebre aventurero leonés, Jesús Calleja, aprovechó para promocionar un complemento alimenticio en un 'post' de instagram. Hasta aquí, todo normal. Así pues, difundió a través de sus redes sociales las propiedades del producto justo antes de ir a realizar escalada en las Hoces de Vegacervera.

Esa energía que mencionaba que le proporciona las vitaminas que posee el complemento no las podría emplear de la misma forma sin el material correspondiente para practicar lo que más le gusta al montañero. De esta manera, en su 'Santo Santorum', tal y como llama a una habitación en su casa en la que guarda todo un ingente equipamiento, parece pasar desapercibido la inmensa cantidad de material para todo tipo de actividades que realiza en su día a día y que utiliza para sus programas en la televisión.

Todos esos arneses, cuerdas para escalada o frontales que aparecen en el encuadre de lo que se ha grabado en el vídeo, solamente son una pequeña parte de lo que está en ese mismo cuarto, pero que no se ve. El propio Calleja menciona que también hay varios esquís, vías ferratas, bicis y trajes de submarinismo. En consecuencia, más bien podría ser el almacén de una gran empresa de actividades para aventureros. Sin embargo, esa habitación pertenece única y exclusivamente al montañero leonés.

Como él mismo menciona que para tener la energía 'a tope' con la ingesta de los complemetno alimenticios que cuentan con vitaminas B1, B2, B3 (niacina), B6, B7 (biotina) y la B12, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal, así como la vitamina C y el magnesio contribuyen a la reducción de la fatiga; sin la posibilidad de ostentar todo el aprovisionamiento, tampoco sería posible ir a una gran variedad de lugares a los que acuden los aficionados al deporte de aventura.