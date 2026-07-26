Sara Carbonero alza la voz junto a UNICEF para frenar el peligro de las redes sociales en la infancia: "Hay que acompañar a nuestros hijos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sara Carbonero ha dado un paso al frente en su compromiso social al unirse a una campaña impulsada por UNICEF España. Su objetivo principal es visibilizar la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a los riesgos de internet, exigiendo un cambio profundo que frene el vacío legal actual en las plataformas digitales.

Durante su intervención, la comunicadora recurrió a su dilatada experiencia profesional para contraponer la labor informativa tradicional con la dinámica de las redes. Mientras que los medios de comunicación se rigen por un código ético, un criterio editorial y una responsabilidad clara sobre lo que se publica, en las plataformas actuales son los algoritmos los que dictan las reglas. Según advirtió Carbonero, estos sistemas tecnológicos priorizan retener la atención de los usuarios jóvenes durante horas, sin importar las consecuencias para su salud mental y su bienestar.

Asimismo, la presentadora quiso matizar que la solución no recae únicamente en las familias. Si bien defendió firmemente que los adultos deben involucrarse en el día a día digital de los menores y realizar un acompañamiento constante, insistió en que la responsabilidad recae también en las grandes empresas tecnológicas y en los gobiernos. En este sentido, reclamó un marco normativo estricto que proteja de manera real a las nuevas generaciones. Para cerrar su alegato, Sara animó a la ciudadanía a sumarse de forma activa a la recogida de firmas promovida por la organización. La meta de esta movilización es llevar miles de apoyos institucionales y sociales a citas clave como el Mobile World Congress, presionando así para lograr un entorno en la red mucho más seguro y regulado.