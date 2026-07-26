Glenn Close asegura que Robin Williams no se habría quitado la vida si Christopher Reeve hubiera seguido con él

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La inolvidable relación que unió a Christopher Reeve y Robin Williams va mucho más allá de una simple amistad de Hollywood; era un vínculo casi fraternal que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Ahora, a través del documental Super/Man: La historia de Christopher Reeve, se han rescatado entrañables anécdotas de esta conexión tan especial que cautivó a la industria del cine. Entre los testimonios más impactantes destaca el de la prestigiosa actriz Glenn Close, quien compartió pantalla con Williams en El mundo según Garp.

Close ha confesado públicamente estar convencida de que el trágico final de Robin Williams se habría evitado si su gran confidente no hubiese fallecido antes. Según la intérprete, la ausencia de ese pilar fundamental en su día a día dejó al cómico sin el anclaje necesario para lidiar con sus demonios internos durante la última década de su vida. La historia de estos dos gigantes de la gran pantalla comenzó mucho antes de alcanzar la fama mundial, coincidiendo en sus años de formación en las aulas de la prestigiosa escuela de arte dramático Julliard. Con el paso del tiempo, su cercanía se convirtió en un soporte vital inquebrantable.

De hecho, Williams estuvo siempre al lado de Reeve tras el fatídico accidente que lo dejó tetrapléjico, demostrando una lealtad a prueba de bombas que incluía desde apoyo emocional constante hasta detalles logísticos y fiestas privadas para celebrar aniversarios. El fallecimiento de Christopher Reeve supuso un golpe emocional devastador para el protagonista de El indomable Will Hunting. Para Close y su entorno más cercano, la marcha de aquel hermano del alma dejó un vacío insustituible que debilitó profundamente la salud mental de un Robin Williams que, desprovisto de su mayor refugio, terminó sucumbiendo a la tragedia años más tarde.