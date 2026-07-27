Miguel Bosé estalla contra los ecologistas por los incendios: "Espero que ardan en el próximo infierno"
El artista arremete en sus redes sociales contra la gestión forestal y las políticas climáticas, vinculando la destrucción de los montes con futuros proyectos de energías renovables
España atraviesa uno de los veranos más críticos en materia medioambiental, con devastadores incendios que ya han arrasado más de 150.000 hectáreas en puntos clave como Ávila, Castellón y la Comunidad de Madrid. Esta situación de emergencia nacional, que ha obligado a evacuar a decenas de miles de personas, ha vuelto a situar el foco del debate público en la prevención y gestión de los bosques.
En medio de este clima de tensión, el cantante Miguel Bosé ha querido alzar la voz a través de sus perfiles en redes sociales con un mensaje tan contundente como previsiblemente polémico. El intérprete no ha dudado en cargar duramente contra las altas instancias y los defensores del medio ambiente a raíz de la actual crisis de fuegos.
En su escrito, el artista lamenta que el país vuelva a sufrir este tipo catástrofes y apunta directamente contra los defensores de las políticas verdes y la Agenda 2030. Según su criterio, las restricciones impuestas desde los despachos impiden las labores de limpieza y desbroce que los habitantes de las zonas rurales llevan practicando durante generaciones, ignorando la sabiduría tradicional del campo.
Asimismo, Bosé ha querido ir más allá al insinuar el trasfondo económico y urbanístico que, a su juicio, se esconde tras las cenizas. El cantante ha lanzado un pronóstico sobre el destino de los terrenos calcinados, sugiriendo que pronto serán recalificados para albergar parques solares o molinos eólicos, culminando su intervención con una dura maldición hacia los gestores ecologistas.