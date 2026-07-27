Miguel Bosé estalla contra los ecologistas por los incendios: "Espero que ardan en el próximo infierno"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España atraviesa uno de los veranos más críticos en materia medioambiental, con devastadores incendios que ya han arrasado más de 150.000 hectáreas en puntos clave como Ávila, Castellón y la Comunidad de Madrid. Esta situación de emergencia nacional, que ha obligado a evacuar a decenas de miles de personas, ha vuelto a situar el foco del debate público en la prevención y gestión de los bosques.

En medio de este clima de tensión, el cantante Miguel Bosé ha querido alzar la voz a través de sus perfiles en redes sociales con un mensaje tan contundente como previsiblemente polémico. El intérprete no ha dudado en cargar duramente contra las altas instancias y los defensores del medio ambiente a raíz de la actual crisis de fuegos.

En su escrito, el artista lamenta que el país vuelva a sufrir este tipo catástrofes y apunta directamente contra los defensores de las políticas verdes y la Agenda 2030. Según su criterio, las restricciones impuestas desde los despachos impiden las labores de limpieza y desbroce que los habitantes de las zonas rurales llevan practicando durante generaciones, ignorando la sabiduría tradicional del campo.

Asimismo, Bosé ha querido ir más allá al insinuar el trasfondo económico y urbanístico que, a su juicio, se esconde tras las cenizas. El cantante ha lanzado un pronóstico sobre el destino de los terrenos calcinados, sugiriendo que pronto serán recalificados para albergar parques solares o molinos eólicos, culminando su intervención con una dura maldición hacia los gestores ecologistas.