Adopta un gato: Akira, ¿paseante, perdida?, busca a su familia

Akira fue rescatada en la zona de las piscinas de Villaobispo. Totalmente casera, llegó en estado de shock, se dejó coger a mano con un transportín y no debía de llevar mucho en la calle porque todavía estaba limpia, alimentada y bien cuidada. «Es sociable y está muy asustada, no tiene chip, pensamos que puede ser de alguien que no tenga redes sociales y no sepa buscarla, no queremos ni pensar que sea un abandono», dicen en la protectora El Carro de Freya. Los voluntarios van a empapelar la zona en estos días esperando que alguien la reconozca y pueda darles información para localizar a su familia.

Está en acogida provisional pero si nadie la reclama pasará a adopción. Si alguien sabe algo puede ponerse en contacto con la asociación El Carro de Freya en sus redes sociales o en el email elcarrodefreya@gmail.com.