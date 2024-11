Adopta un gato: Señor Róbinson, abandonado bajo la lluvia con una latita de comida

Apareció el 2 de octubre abandonado bajo la lluvia. Apenas tenía un mes de vida. Lo dejaron en una colonia de gatos ferales, el peor seguro de vida para un cachorro y para un gato casero. Cero posibilidades de sobrevivir. Al Señor Róbinson tuvieron el ‘detalle’ de dejarle una lata de comida al lado -aunque era lactante y aún no sabía comer- y le ataron con un plástico para que no se escapara. Su protectora busca para él una familia muy especial, «un alma noble y buena al que no le importe su condición». Porque el pequeño Señor Róbinson es positivo en inmunodeficiencia felina, FIV, y necesita un hogar en el que haya gatos con esa misma enfermedad. «Es un bebé que sólo quiere jugar», dicen.

Hay una esperanza, además de que alguien se interese por él, que negativice. Sucede a veces, cuando el gato es bebé. Está en la Asociación Protectora Amigos de los Animales Bastet, que cuida colonias en San Andrés del Rabanedo. El contacto para su adopción es el teléfono 659110738 o el correo protectora.bastet.leon@gmail.com