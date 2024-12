Adopta un gato: Copito, el gatín que no aceptan los gatos adultos de su colonia

Apareció hace tres noches en una colonia de gatos ferales de Palanquinos. Nadie sabe cómo llegó allí, si como paseante desde la casa donde nació o lo dejaron abandonado. Una colonia de gatos callejeros no es un buen lugar para vivir. No lo es para un gato que ha sido casero y menos aún para un cachorro que no ha nacido allí. A veces sucede, y a Copito le ha pasado. Los gatos adultos de la colonia no lo aceptan. Sin edad suficiente para no recibir ningún tipo de ayuda, este gatín blanco de apenas dos meses de vida estaba condenado al peor de los futuros si lograba sobrevivir. Y un problema más: la colonia feral en la que apareció está al borde de la carretera general. Había que sacarlo de allí.

Copito busca una segunda oportunidad en su vida: la de vivir en una casa, tener una familia. Está acogido en la asociación Huellitas del Esla, desbordada como todas las protectoras de la provincia. El contacto para adoptarlo es huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.