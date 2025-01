Adopta un perro: Madox, el cachorro abandonado porque creció demasiado

Lo encontraron vagando por La Bañeza. Era sólo un cachorro. Un cachorro que creció demasiado. Quizá no era lo que esperaba su familia, quizá creyeron que se quedaría pequeño para siempre y se deshicieron de él. Ahora sigue siendo aún un cachorro, porque Madox tiene apenas un año. Su cuidadora dice que es cariñoso, obediente y se lleva bien con perros. Con gatos, ya es otra cuestión. No le gustan, no para convivir con ellos.

Está desparasitado, vacunado, chipado y castrado. Buscan para él una familia que quiera dar una oportunidad a un pequeño gran cachorrón. Esta en la protectora de La Bañeza Pabycap. El contacto es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono 691733282.