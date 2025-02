Adopta un gato: Atún, el gato que mendigaba auxilio

Lo abandonaron en el barrio de la Sal. Durante días, siguió a todas las personas que pasaban a su lado. Se refugiaba en lugares donde había perros, quizá esperando a que fueran por ella, quizá recordando algún compañero perruno que tuvo cuando vivía en familia. Mendigaba auxilio, mendigaba amor. Lo contaban todos los dueños de perros del barrio. Tiene dos años y un nombre de la comida que más le gusta: las latitas de atún. Se las llevaba la chica que le cuidaba en la calle hasta que consiguió rescatarle.

Convive en una casa de acogida con dos perros, pero buscan para él una familia definitiva que le dé seguridad y cariño. Es positivo en leucemia, una enfermedad que sólo afecta a gatos sin vacunar y sin control y no es contagiosa a humanos ni a perros y, aunque no presenta ningún síntoma, no puede convivir con más gatos. Está esterilizado, desparasitado y vacunado. Atún está acogido en la asociación Bastet, que cuida colonias ferales en San Andres del Rabanedo. El contacto para su adopción es en el número de teléfono 659110738 o en el correo protectora.bastet.leon@gmail.com.