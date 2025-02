Philips y Morris: los dos gemelos abandonados que esperaron a su dueño durante días tirados en una viña

Son casi idénticos. Tanto que sus cuidadores no los distinguen. No del todo. Tiene apenas año y medio pero ya conocen la vida de un abandono. Los dejaron tirados en unas viñas en Borrenes. No se movieron de allí durante días, esperando a que regresara su dueño. Nunca lo hizo. Los voluntarios de Peludines sin Suerte lograron rescatarlos de su abandono y darles un lugar donde vivir con seguridad. La calle es el peor de los lugares.

Son dos griffon, dicen que una raza empeñada en hacer felices a quienes les rodean. Ideales para vivir con niños porque siempre parecen estar felices. Philips y Morris son cachorros, cariñosos con la gente, sociables y muy activos. Buscan para ellos una familia, juntos o por separado. Están en Peludines sin Suerte. Su contacto para la adopción es a través del correo electrónico apapeludinessinsuerte@gmail.com.