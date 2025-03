Adopta un gato: Bolita, la gatina que necesita huir del frío de la calle

Ser gato feral es una desgracia, vivir en la calle, una condena. Si además es apenas un cachorro y no toleras bien el frío, el futuro está escrito. Apenas sin otra posibilidad. Es lo que le ha pasado a Bolita, una gatina de cuatro meses a la que no le sientan bien los inviernos. Enfermó por el frío. No puede volver a la calle. Sería escribir un final anticipado, porque Bolita tienes cuatro meses.

Está ya sana y testada. Busca una familia que le dé calor, el de un hogar. Es pequeña de edad y de tamaño. Una preciosidad, dicen sus cuidadoras. Buscan para ella una familia. Está en la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 34 635 85 01 62