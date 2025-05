Adopta un gato: Luci el gato que busca con urgencia casa para no volver a vivir en la calle

Lucia, el gato que creyeron gata que no puede volver a la calle porque corre peligro.DL

Luci, el gato que creyeron que era gata, se fue deteriorando en la colonia callejera. Cada día pero. A toda velocidad. Así que las cuidadoras de la colonia callejera en la que vivía optaron por capturarle. En el veterinario descubrieron que tenía una gran infección en la boca. Ahora ya está recuperado, aunque ha tenido un tratamiento que debía recibir cada 8 horas. Por eso está en una casa de acogida, pero se le acaba el tiempo. Si no encuentra familia, Luci volverá a la calle, a los peligros de ese tipo de vida en donde los gatos enferman y sufren mucho.

Sus cuidadoras buscan una casa para él, para salvarlo definitivamente de la calle. «Desgraciadamente, este es el día a día en las colonias gestionadas, sabemos lo difícil que es encontrarles un hogar a estos pequeños que ya no son bebés», dicen. «Nos parte el alma tener que retornarle, pero no tenemos otra opción si alguien no le da una oportunidad», añaden.

Luci tiene tres años, está castrado y es doble negativo, así que no tiene ningún problema para convivir con otros gatos. Es, dicen de él, «un zalamero de cuidado, croquetero y mimosón». Sólo quiere caricias y cariño. «Es un amor, un gatín claramente para quedar en una casa», dicen sus cuidadoras. Luiz está en la asociación El Carro de Freya. El contacto para una casa de acogida o una adopción para que no tenga que volver a su colonia es a través de las redes sociales, enviando un mensaje en las páginas de El Carreo de Freya.