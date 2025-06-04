Adopta un perro: Luca, el perro maltratado que se derrite con una caricia

Quizá no ha tenido nunca un hogar de verdad pero es como si no hubiera perdido la esperanza. «Aún mueve la cola cuando alguien se le acerca, dicen sus cuidadoras. Y eso que motivos para no hacerlo tiene de sobra. Tiene 6 años y una larga historia detrás de maltrato y abandono. Y aún así, sigue confiando. «Nunca se queja, nunca se impacienta. Es de esos perros que se te acercan despacio, con respeto, y se derriten con una caricia. Porque si algo ama Luca es que lo acaricien. Se queda quieto, cierra los ojos... como si ese momento fuera un regalo que no se quiere perder», dicen en la protectora donde lo recogieron y donde vive ahora.

Es un mix de pastor alemán, pero lo que define a Luca no es su raza sino su mirada. «Habla sin palabras y pide, con humildad, una segunda oportunidad», dicen sus cuidadoras.

Buscan una familia para él, una segunda vida antes de que sea tarde. Luca está en la Asociación Protectora Piedras Blancas de Laciana. El contacto para su adopción es el wasap 641658502 o el correo electrónico piedrasblancaslaciana@gmail.com.