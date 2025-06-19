Adopta un gato: Fanta y Whisky, dos bebés 'naranjitos' que estaban en la calle desnutridos

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Son parte de una camada que apareció abandonada en la zona de Mansilla de las Mulas. Estaban desnutridos y llenos de parásitos. Costó mucho esfuerzo sacarlos adelante a base de muchos cuidados, buena alimentación, calor y probióticos pero a veces esos milagros se producen.

Fanta y Whisky buscan un hogar donde crecer y vivir seguros. La protectora que los ha salvado no tienen ya más casas de acogida y un lugar donde recogerlos. para que recuperasen. Sus cuidadoras dicen que estos dos «naranjitos» son «divinos, sociables y juguetones».

Están desparasitados interna y externamente, testados, son negativos a leucemia e inmunodeficiencia. Buscan para ellos una familia. Fanta y Whisky están en la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.