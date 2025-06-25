Adopta un perro: Scooby, el perro que no eligió su pasado
Nadie sabe qué le sucedió antes de su rescate pero su miedo atroz, su manera de temblar ante cada ruido, su forma de evitar que le tocaran aunque fuera para darle una caricia, su mirada huyendo de otra mirada delatan su anterior vida. Tiene cuatro años y conoce ya el miedo más profundo.
Scooby no eligió su pasado. No escogió ser maltratado ni abandonado. Pero, como todos los seres nobles, no ha perdido la ternura y tiene esa mirada de quienes quieren confiar.
Está aprendiendo a pasear con correa y en sus caminatas es como si descubriera el mundo por primera vez. Es muy sociable y tranquilo con otros perros y muy dulce con las personas. “Cuando se siente seguro, se entrega entero. Busca tu mano, te ofrece la barriguita y se acurruca como si el calor humano buscando una cura”, dicen sus cuidadoras.
Buscan para él un hogar para confiar y ser feliz. “Merece conocer el amor de una familia, el de alguien que no lo suelte, que lo comprenda, y que lo acompañe en este proceso. Él ya ha empezado a sanar, sólo necesita que alguien le abra su hogar y su corazón”, dicen en la protectora.
Todos los perros merecen una segunda oportunidad. La que busca Sccoby. Está en la protectora Piedras Blancas, de Laciana. El contacto para su adopción es enviando un wasap al 641658502 o un mensaje al correo electrónico piedrasblancaslaciana@gmail.com.