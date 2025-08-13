Las protectoras hacen un llamamiento a la humanidad: "Los animales se están muriendo"

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La iniciativa comenzó a raíz de la Protectora de Animales berciana APA Peludines Sin Suerte, que, desde el primer momento en el que las llamas arrasaron la comarca, hablaron con la Policía Municipal de la la localidad y enviaron un comunicado por sus redes sociales para ofrecer sus instalaciones para alojar a los animales y mascotas de las personas evacuadas.

Días después, son más las asociaciones de animales que se han unido a la iniciativa. Es el caso de la protectora Animales y Patas, de la capital leonesa o de la Asociación AGRANDE.

"Es importante que la gente conozca este proyecto, porque puede ser una salida y una salvación para los animales", ha declarado Natalia, colaboradora de APA Peludines Sin Suerte.

Por su parte, Diana Rodríguez, de AGRANDE ha comenzado una iniciativa para colocar baldes y barreños de pienso por el monte para que los animales que están indefensos puedan alimentarse. "Todo lo estamos haciendo los del pueblo, subimos al monte a rellenar las pozas porque los animales se están muriendo. No hay nada, son kilómetros de desierto", ha lamentado Diana

"Toda ayuda es poca. Necesitamos pienso, comederos, trigo, maíz o cebada, y sobre todo que la gente lo sepa", recalca Natalia.

Por el momento, no sólo las protectoras y asociaciones, sino particulares también están ofreciendo sus propias fincas o establos.

En las Médulas se siente "abandonados" y piden que las personas no aparezcan en el pueblo por "morbo". "Lo que nos queda es la buena voluntad del pueblo".

Para cualquier comunicación, el contacto es: apapeludinessinsuerte@gmail.com o a los almacenes de Ponferrada.