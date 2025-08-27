León sale al rescate de los animales de los incendios

No hay cifras oficiales y posiblemente no las habrá. No se conocerá el número de animales que han muerto en los incendios que asolan la provincia por los cuatro costados hace 20 días. No sólo animales domésticos, también el ganado, la fauna silvestre, los grandes mamíferos en peligro de extinción como el oso o el lobo, aves, reptiles, pequeños mamíferos, herbívoros, insectos… un desastre natural desde el 9 de agosto.

Protectoras de la provincia dan desde entonces cobijo a animales perdidos, heridos o cuyos propietarios han sido desalojados por los fuegos. Vecinos de las zonas afectadas y asociaciones se organizan además para facilitar comida y agua a la fauna silvestre. Una manera de intentar paliar la magnitud del desastre.

A la protectora de Ponferrada, Peludines sin Suerte, han llegado sobre todo gatos. Un acogimiento temporal porque tienen familia. Proceden de vecinos que han sido evacuados por la proximidad del fuego, que ha puesto en riesgo a numerosos pueblos en la provincia. «No pueden estar 24 horas metidos en los trasportines», dicen desde la asociación protectora. Así que les hicieron hueco en sus instalaciones.

Los acogidos son fundamentalmente gatos porque los dueños no se han separado de sus perros y han ido con ellos a los albergues provisionales. «Son más fáciles de gestionar. Un perro puede estar con su familia desalojada hasta que se resuelva la situación de peligro y puedan regresar a su casa pero un gato no puede estar en un pabellón metido en una jaula de transporte», dicen desde las protectoras leonesas. A Peludines Sin Suerte fueron dos huskis que ya están de vuelta a su casa. A la protectora de La Bañeza llegó una podenquina de unos diez años perdida en el incendio de Quintana y Congosto. Y a la de León una mastina. Las dos tienen ya familia. Vecinos, familias y particulares se han volcado también en esta ayuda solidaria y han acogido en sus casas a perros.

La mayoría de las entradas en las protectoras de animales que necesitan ayuda son gatos. Ha llegado por decenas. Quemados, heridos, asustados, despistados. «Es una locura», reconocen desde Peludines sin Suerte. Tienen al menos 30 gatos en esas circunstancias. Algunos han llegado con graves quemaduras.

Las asociaciones y los vecinos de las zonas afectadas por los incendios se han organizado en grupos para ayudar a los animales silvestres que han sobrevivido a los fuegos. Una iniciativa que se desarrolla con discreción y de la que no se filtran los lugares donde se deposita comida y agua vitales en este momento para la supervivencia de la fauna en los bosques abrasados. Se organizan por Whatsapp. Secreto máximo para los lugares, que están geolocalizados, donde dejan los comederos y bebederos. Son para animales que han sobrevivido a los incendios pero corren un gran peligro. Y no sólo porque ha desaparecido su hábitat, borrado del mapa por los incendios, no tienen donde protegerse, no hay comida y el bosque que conocían y en el que vivían ya no existe. «La Junta de Castilla y León ni siquiera ha suspendido la caza, no la ha prohibido», denuncian.

La solidaridad a veces está también en transportar la ayuda o los animales o ceder un lugar o una nave donde almacenar la recogida de alimentos. Un llamamiento en las redes de la asociación Sacrificio Cero León y Pacma-León ha permitido encontrar un sitio de almacenaje para la recogida de alimentos y agua destinados a los animales silvestres. Será el viernes 29 de agosto de 20.30 a 21.30 en la Zona ZEC de La Palomera (al lado párking de autocaravanas), el sábado 30 de agosto de 10.30 a 13 en la explanada de la Junta (Reyes Leoneses 11) y el lunes 1 de septiembre de 18 a 20.30 horas en el Palacio de Deportes de León (Avenido del Ingeniero Sáez de Miera s/n).

Piden pienso, pan, fruta, hortalizas, avena, maíz y agua. Necesitan voluntarios para las recogidas y vehículo para llevar el material recogido al local. La comida y el agua, fundamental en una situación de incendio, se repartirá a partir de la próxima semana por las zonas afectadas por los fuegos.

También el Hospital Veterinario de la Universidad de León participa en este movimiento solidario. Ofrece ayuda a todos los animales afectados por los incendios, tanto atención en las instalaciones del hospital como realojo en estancias del centro de reproducción que tienen en La Granja. Buscan soluciones para quienes no tengan medio de transporte. Han habilitado un número de teléfono para atender consultas a distancias, el 661 80 53 72, y el correo ulehvequidos@unileon.es. Han recibido llamadas solicitando información sobre cómo ayudar a zorros, ciervos, corzos y conejos que han encontrado en las veredas de los caminos o en el monte o gatos callejeros que han quedado heridos. Han podido hacer poco ya por ellos. «O estaban agonizando o eran vidas ya insalvables, desgraciadamente», comentan desde el hospital de la ULE. También han ayudado a ganaderos que hacen consultas sobre animales quemados o intoxicados por el humo. Muchos han perdido su ganadería y piden información para aliviar a algún animal que ha sobrevivido.

«Hacemos lo que podemos», dicen las protectoras. «Alguien tiene que hacerlo», explican los vecinos de las zonas quemadas. «Ellos son los grandes olvidados de esta catástrofe». Una ola de solidaridad con los otros grandes perjudicados en este desastre.