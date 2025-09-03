La vuelta al cole de perros y gatos

Septiembre. Regreso a la normalidad para todos. Para los perros, gatos y pequeños animales que conviven en familia, también. Es tiempo de poner todo en orden y volver a la rutina. Veterinarios de León recomiendan una revisión de la salud de las mascotas. Además de la vacunación y la desparasitación, aconsejan un chequeo general para ver en qué estado de salud se encuentran tras las vacaciones, un periodo, para los animales domésticos también, de mayor permisividad.

Veterinarios de León recuerdan que en verano con los perros se produce un contacto mayor con otros animales, una mayor «socialización», lo que contribuye al bienestar del animales pero, también a un mayor riesgo de exposición a algunos parásitos y a enfermedades. De ahí la importancia de revisar las pautas de vacunación y desparasitación coincidiendo con el final de las vacaciones.

En ello coinciden todos los expertos. «Es fundamental aprovechar este momento para garantizar que los protocolos preventivos estén actualizados. De esta manera no solo se protege al animal, sino que también se refuerza la seguridad de su entorno y de toda la comunidad», señala Rubén Duque Moreno, director técnico del Hospital Veterinario Madrid Centro. Según las guías de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (Wsava), las vacunas esenciales en perros incluyen aquellas frente a moquillo, adenovirus y parvovirus, mientras que en gatos abarcan la panleucopenia, el calicivirus y el herpesvirus felino. La vacunación de los perros obligatoria frente a la rabia resulta igualmente relevante por su impacto en salud pública, ya que se trata de una enfermedad zoonótica con una mortalidad humana cercana al 99 % en casos no prevenidos.

UNA RUTINA SEGURA

El final del verano es un momento idóneo para realizar un chequeo integral, ya que durante las vacaciones los animales suelen estar expuestos a entornos nuevos, cambios de alimentación y un mayor contacto con otros congéneres, lo que puede favorecer la aparición de problemas de salud.

La desparasitación interna y externa cobra especial relevancia. «Tras los meses de calor, la actividad de pulgas, garrapatas y mosquitos aumenta de forma notable, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como la leishmaniosis o la filariosis. El control interno también previene infecciones intestinales que con frecuencia pasan desapercibidas y pueden afectar tanto al animal como a su entorno», recalca Duque.

Las revisiones veterinarias generales permiten detectar alteraciones de peso, problemas articulares tras un verano más activo, enfermedades bucodentales o anomalías en parámetros internos que no siempre son visibles a simple vista. Este tipo de chequeos ayudan a establecer diagnósticos precoces y facilitan un tratamiento eficaz en caso de que sea necesario.

Estas fechas son una oportunidad idónea para planificar un calendario preventivo a medio y largo plazo, adaptado a la edad, el estilo de vida y las necesidades concretas de cada animal. «Una rutina segura no se limita a resolver problemas cuando aparecen, sino a anticiparse con una estrategia de prevención personalizada. Es lo que marca la diferencia en la calidad de vida de perros y gatos», explica Duque.

UNA SOLA SALUD

Estas recomendaciones preventivas también se enmarcan en el enfoque «Una Salud» (One Health), una estrategia respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH), que recuerda que la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están estrechamente vinculadas.

Mantener al día la vacunación y la desparasitación de perros y gatos no solo repercute en su bienestar, sino que reduce el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Un ejemplo claro es la rabia, que continúa siendo un problema de salud global: según la OMS, provoca alrededor de 59.000 muertes humanas cada año en el mundo, casi siempre por falta de prevención adecuada en los animales domésticos (OMS).

«Cuidar de su salud es también cuidar de la nuestra. La prevención en animales de compañía tiene un impacto positivo directo en la salud de las personas y en la sociedad en su conjunto», subraya Duque. La prevención es la herramienta más eficaz para garantizar el bienestar de los animales de compañía y facilitar una vuelta a la rutina tranquila. «Cuidar hoy es anticiparse al mañana».