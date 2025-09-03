Adopta un gato: Blanki y sus cahorros atrapados en un patio

Se quedó atrapada en un patio de una casa deshabitada y allí tuvo a sus siete cachorros. Ella encontró un lugar por el que salir a buscar comida, pero sus gatos no, así que los alimentó como pudo. Entrando y saliendo por un lugar casi inaccesible. Se quedó famélica, con anemia, agotada de amamantar a sus cachorros sin ayuda, pero logró que sobrevivieran todos. Cuando los pudieron rescatar, tenían ya dos meses y medio. Están todos a salvo, la madre, Blanki, también.

Su historia conmovió a la protectora que los ha sacado de la calle y de ese patio inmundo, El Carro de Freya. Viven juntos en un refugio provisional, pero buscan para todos, para los siete gatos y su madre, casas definitivas, una familia que los proteja, un hogar donde vivir a salvo. La protectora ha creado un evento en Facebook, ‘Ocho Vidas’, para recaudar fondos para mantenerlos. Se sortea una cesta solidaria. Y se buscan padrinos y madrinas para ellos. Están en El Carro de Freya. El contacto para su adopción es a través de las redes sociales de la asociación o en el correo elcarrodefreya@gmail.com.