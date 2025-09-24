Adopta un perro: Chocolate, el cachorro dulce abandonado a su suerte

A Chocolate lo dejaron tirado en la calle junto a sus hermanos en un pueblo de León. Eran apenas unos cachorros, abandonados a su suerte. No hubieran podido sobrevivir si no es porque en su camino encontraron quién les ayudara. Chocolate se ha quedado ahora solo. El resto de la camada, esas que tantas veces acaban en un contenedor, una caja de cartón o, peor, en una bolsa de basura o en el río, ha encontrado familia. Él es el único que no la tiene.

Chocolate es tranquilo, fiel y juguetón. Está con una familia que lo ha acogido, pero no pueden tenerlo mucho tiempo más. Son mayores y tienen problemas de salud. Por eso buscan para él una familia que lo quiera y lo cuiden «como se merece», dicen. El teléfono de contacto para adoptar a este cachorro que se ha quedado solo es el 654125195.