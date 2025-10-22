Adopta un perro... y un gato: Fénix y Chanfainas, los amigos de dos especies unidos por los incendios

La amistad va más allá de las especies. Fénix y Chanfainas rompen viejos mitos, no se llevan como el perro y el gato. Son íntimos amigos. Y supervivientes de una desgracia. Vivían en la casa de una persona que fue detenida acusada de prender fuego accidentalmente en el Bierzo, uno de los incendios que asolaron este verano la provincia. Pero no quedaron abandonados. Ni ellos ni el resto de los animales que vivían en la finca. Un aviso de la Diputación Provincial, la institución que se hace cargo en la provincia de los animales perdidos o que no tienen dueño, alertó a la asociación Peludines sin Suerte, que se hizo cargo de ellos y evitó así que acabaran en La Yosa, la perrera de toda Castilla y León.

Una lata de comida les convenció, a los dos a la vez, de que era buena idea entrar en el transportín. Lo hicieron juntos, para sorpresa de la protectora de Ponferrada. Quién sabe si fue sólo el hambre o el poder de la amistad. El caso es que Fénix y Chanfainas vivían juntos, se dejaron capturar juntos y siguen juntos. Y buscan para ellos una familia que, a ser posible, les quiera dar a los dos una nueva vida, pero juntos.

Fénix, durmiendo apaciblemente.

Fénix es un podenco de dos años, cariñoso y fiel. Chanfainas es una gatita gris de apenas un año pero que ya ha tenido gatines. Durante días, la protectora buscó a los cachorros, para rescatarlos juntos, pero no los encontraron. Luego supieron que el dueño se los había «quitado», un eufemismo de lo que, no hace falta imaginar mucho, les pasó a los recién nacidos.

Como dos buenos amigos interespecie, «se llevan fenomenal», dice su cuidadora. «Son cariñosos, no dan problemas», añade. Fénix y Chanfainas están en la Asociación Protectora Peludines sin Suerte, en Ponferrada pero pueden viajar a cualquier lugar. El contacto para su adopción es el correo electrónico apapeludinessinsuerte@gmail.com.