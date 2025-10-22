Adopta un gato: Agripina, la ‘gata arlequín’ a la que salvaron sus ojos

Sus ojos lo dicen todo. No para de mirar, de observar lo que pasa a su alrededor. Quizá porque no veía, tenía los ojos pegados e inflamados. Y, quizá, esa fue su salvación. Porque gracias a que estaba cegada pudieron rescatarla y sacarla de la calle. Estaba tan mal que ya ni caminaba. Pero ahora, Agripina, la «gata arlequín», lo ve todo mucho más claro. Ha dejado de sufrir, está recuperada y sana, es juguetona y cariñosa y se lleva bien con gatos y perros. Sólo le falta tener una familia en la que continuar con su vida, porque es todavía un bebé, tiene apenas cuatro meses.

Se entrega con contrato de adopción. Está acogida en una casa. Para adoptarla hay que ponerse en contacto en el teléfono móvil 605 03 79 20.