Adopta un gato: Sasha, la historia de amor de una gata con su cría, a la que salvó justo antes de morir

Iba a comer todos los días a la casa de una vecina en un pueblo de León. Llevaba con ella a su cría. La dejaba a lo lejos mientras ella cogía la comida pero desde la ventana veían cómo cuidaba, aseaba y mimaba a su cachorro. Todos los días así hasta que un día, la madre llegó a la casa con un golpe en la cabeza, quizá herida por otro animal, atropellada o maltratada, el caso es que entró en la casa y se dejó cuidar por la familia, pero todo su afán era llevarlos hasta donde tenía a su cría. Lo consiguió, les mostró dónde estaba su hija, apenas un bebé. Fue lo último que hizo antes justo de morir. Fue su último intento por salvar a su cachorro.

Sasha, en su casa de acogida.DL

Durante una semana intentaron sacar a la gatina del lugar donde la había refugiado su madre. Muerta de hambre, salió del refugio y se dejó alimentar y cuidar. La han llamado Sasha. Buscan para ella una familia, un hogar para esta gata protagonista de una historia de amor entre una madre y su cría. El teléfono de contacto para la adopción es el 666 387 002.