Adopta un perro: los cinco cachorros que dejaron abandonados en medio de la helada

Deambulaban en el parque de un pueblo de León, buscando refugio del frío entre unas ruedas que sirven de juegos infantiles, junto a un contenedor en busca de algo de comida, asustados, desorientados, llorando. Sus gemidos alertaron a un vecino. Fue, posiblemente, la primera vez que les dieron comida después de ser abandonados, en medio de la helada, sin protección alguna. Cinco cachorros de apenas un par de meses, cinco hermanos que no se separan y se dan calor entre ellos y consuelo.

Aun que se ha dado parte al Ayuntamiento de Valdevimbre, que está obligado por la Ley de Protección Animal a hacerse cargo de los cinco perrines, nadie ha hecho nada por ellos. Nadie, salvo un vecino, que les da de comer, les lleva agua y se ha encargado de que no pasen frío. Les han construido una especie de casita rellena de paja y papel de periódico para que puedan protegerse del frío de estos día de invierno gélido en León. Unos bebés para los que buscan familia. El contacto para su adopción, para sacarlos de la calle, es el correo electrónico manuelpoza68@gmail.com.