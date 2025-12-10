Los mejores gatos del mundo llegan a León

Un gato bengalí que estará en la Exposición Internacional Felina que se celebra el próximo fin de semana en San Andrés del Rabanedo.

Los 200 gatos mejores del mundo estarán en León este fin de semana. Una oportunidad única de contemplar felinos excepcionales. Campeones del mundo de belleza. 71 variedades diferentes de un animal que convive con los humanos pero nunca ha dejado de ser libre e independiente.

Esos dos centenares de los mejores gatos que existen desfilarán ante un jurado internacional el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre en la Exposición Internacional Felina que se celebrará en San Andrés del Rabanedo, en el Pabellón Camino de Santiago, en la calle Presa número 6.

La cita, que tiene marchamo oficial, la organiza el Ayuntamiento junto con Teresa Ramos, criadora de gatos azul ruso y miembro de la Asociación Felina de España.

Entre los ejemplares más destacados que vendrán a León están dos gatos persas, uno blanco y el otro negro, y un bosque de Noruega que han sido premiados en la «copa mundial» de estos eventos que se celebró en Países Bajos.

Pero, además, habrá gatos American wirehair , abisinio, asiático, balinés, bobtail japonés de pelo corto y de pelo largo, bosque de Noruega, devon rex, chinchilla, fold escocés, azul ruso, cornish rex, egipcio o sphynx, bengalí, maine coon, peterbal, korat... y así hasta dos centenares.

En la exposición de San Andrés no sólo estarán los campeones de belleza y gatos exóticos, junto a ellos estará el gato más pequeños de esta cita profesional de criadores de gatos, un singapura de apenas dos kilos de peso, y el más grande, un meicun de entre 10 y 12 kilos.

Un evento único para acercarse a estos felinos y conocer de cerca las peculiaridades de cada una de las razas y observar una belleza que no sólo tiene cánon, también premio.