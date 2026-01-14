Raisha, la gata a la que abrieron una velux en el tejado para que se salvara

Su historia es como la de muchos gatos abandonados. Apareció en el tejado de unas viviendas. Como en tantos casos, nadie sabe cómo llegó hasta allí. Pero su historia, con un final que estaba casi escrito, dio un giro. Una familia la vio, abrió su ventana velux y la dejó entrar. Una familia que no sólo la salvó a ella, también a sus cachorros, cuatro gatos a los que han protegido y cuidado hasta que han encontrado otras familias para ellos.

Ahora, buscan casa para ella, para Raisha, una belleza gris de ojos amarillos que tiene apenas un año y ya sabe lo dura que es la vida en la calle y en los tejados y también que hay salvadores que les protegen. Es una gata cariñosa que busca contacto, caricias y mimos. Convive bien con perros y gatos. Se entrega con todo el protocolo hecho. El teléfono de contacto para su adopción es el 665 863 585.