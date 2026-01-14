Iris, la mastina de tres meses que pedía ayuda y la encontró

Apareció sola, perdida, desorientada caminando por una carretera cerca de La Bañeza. Una cría de mastín que apenas tiene tres meses. No hubiera sobrevivido si no es porque un ‘ángel’ la recogió. Así es cómo ha encontrado refugio en una protectora. Ha pasado estos días de Navidad junto a otros dos cachorros, también abandonados, también con toda seguridad de camadas no deseadas, perros con apenas un par de meses de vida que acaban abandonados, condenados a una muerte segura si no tienen la suerte de encontrarse en su camino con alguien que les ayude. Es la realidad de miles de perros y gatos en este país, cada día.

Iris, le han puesto de nombre. Pedía ayuda y la encontró. Es una mastina, será grande cuando crezca pero, como buena mastina, es tranquila, y como buena cachorra, juguetona. Buscan familia para ella. Se entrega desparasitada, vacunada y chipada. Está bajo la tutela de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es a través del número de teléfono móvil 691733282 o del correo electrónico mariviamado@hotmail.com.