Alma, la pequeña beagle usada para la cría hasta la extenuación

Alma es una pequeña beagle que fue utilizada para criar hasta la extenuación. Llegó a la protectora en muy malas condiciones, con los signos de quien ha tenido una vida de explotación abandono. Estaba llena de heridas, con su barriga casi por el suelo de tanto parto y con mucho miedo. En la prote se ha recuperado. Ya no tendrá más partos y su vida ha pasado a ser plácida. Pero quieren para ella algo más, quieren una familia que le de cariño y la proteja.

Tiene entre 7 u 8 años. «Ahora se encuentra en unas condiciones maravillosas», dicen en la protectora leonesa que la tiene acogida. «Es fuerte y alegre, muy cariñosa, tranquila y le encanta que le acaricies. Una compañera ideal para compartir tu vida», añaden. Es de tamaño pequeño, está muy sana aunque, eso sí, le vendría bien un poco de dieta. Alma está en la Protectora de Animales Piedras Blancas, de Laciana. El contacto para su adopción es a través de un mensaje directo en el Instagram de Piedras Blancas @protectora_laciana o en el número de teléfono móvil 652 11 97 72.