Perros y gatos: los nombres preferidos en León

Tienen nombre propio. Y, como miembros de la familia que son, su elección no está al margen de las modas aunque hay nombres que siempre triunfan.

Son los nombres preferidos para perros y gatos. Un listado en el que se mantiene los clásicos de Luna, Coco, Simba y Nala y en el que entran con fuerza las nuevas tendencias. Los animales que viven en familia no se escapan a las modas. El fenómeno foody, las series y los artistas influyen en la elección de cómo se llaman perros y gatos en León y en este país. Son los nuevos hits.

Luna es, oficialmente, el nombre preferido para perros y gatos en todo el país. También en León. Da igual si es macho o hembra. Es un nombre sin sexo.

Después de Luna, Coco, Leo y Lola están en el listado de preferencias para los perros. Le siguen Nala, Thor, Toby, Bruno, Kira y Linda. Son, por volumen, los más utilizados aunque entran con fuerza las nuevas tendencias. Abby ha crecido un 542 %, le persigue muy de cerca Boston con el 541 % de crecimiento, luego están Benji, Berta, Cody, Ella, Hera, Milka y Moro empatados al 341 % y en el décimo puesto Horus, con un crecimiento del 291 %.

Esta lista de los nombres top, que elabora anualmente el markettplace online mundial rover.com, crece con nuevos «hits». Lo fomenta el llamado «fenómeno foodie», que ha dado un vuelco a restaurantes y redes sociales, con influencers y creadores de contenidos incluidos que ha llegado hasta MarterChef con la sustitución de Samantha Vallejo-Nágera por Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. Su influencia en la elección de los nombres de los animales de la familia es creciente. Natilla, Rosquilla o Tónic es un ejemplo. Sherry, Pan, Vainilla, Croqueta o Pincho son otros ejemplos culinarios que han saltado hasta el «DNI perruno y gatuno» y se incluyen ya en las cartillas veterinarias, microchip y registros oficiales. Los nombres de los quesos, Morcilla o Pimentón aparecen por primera vez.

El otro nicho de influencia son las series de televisión y de las plataformas. Fernando, por ejemplo, no sólo triunfa en «La que se avecina», también entre los dueños de perros. Después está Ghost, el lobo huargo de Jon Snow en «Juego de Tronos», o Logan, patriarca de «Succession».

Cantantes y artistas también ejercen su poder. Melody. entra impulsada por Eurovisión pese al pésimo puesto que obtuvo la intérprete en el concurso con polémica incluida sobre la participación de Israel tras el genocidio en Gaza, o Diva, el título de la canción española.

Morocho, Billy y Mora también está en el listado, prueba del dominio en las nuevas generaciones de los ritmos urbanos, fiestas, playlist, pop alternativo y la música latina.

¿Y los gatos?

Los dueños de gatos y gatas se inclinan mayoritariamente por Luna, un nombre que no tiene género. Le siguen, para gatos, los nombres de Simba, Milo, Leo, Thor, Oliver, Loki, Max, Tom, Salem, Misho o Mushu y para las gatas, además de Luna, Nala, Bella, Cleo, Kira, Mía, Zoe, Arya, Chloe y Lucy según un estudio elaborado por Vanypets.

La cultura pop sigue siendo un gran nicho para encontrar nombre a los gatos. Marvel, Thor, Loki, Groose de la superheroína intergaláctica extremadamente poderosa del universo Marvel «Capitana Marvel», o Simba, Nala y Óliver de «Oliver y su pandilla» de la Factoría Disney, Gandalf, Arya y Luna de «Harry Potter» o Salem de la serie «Sabrina» la superheroína intergaláctica extremadamente poderosa del universo Marvel en un listado recogido por Purina.

Artistas y famosos también sirven de inspiración. Dalí, Elvis, Marley, Kiki, Gabo, Benedetti, Poe, Dante, Picasso, Kant, Lennon, Bono, Gatsby, Fígaro son algunos ejemplos. Como en el caso de los perros, las comidas es la última influencia. De ahí llegan Quiche, Macarrón, Cookie, Bizcocho, Quesito, Mocca, Picles, Pepinillo, Elote, Mochi o Mousse.

El color del gato y de la gata determina en muchas ocasiones el nombre elegido. Copo, Algodón, Sielo, Tofu o Coco para los blacos, Sombra, Nero, Blacky, Chco, Panther para los negros, Canela, Mango, Tiger y Pooh para los naranjas y amarillos y Silver, Gray, Gandalf, Ónix o Smoke para los grises.

Pero, por encima de todos está Félix, el famoso personaje animado de la era del cine mudo, conocido por su color negro, gran sonrisa y carácter optimista, creado a principios del siglo XX por Pat Sullivan y Otto Messmer. Es el felino más famoso del mundo. En su honor, Félix es el nombre de muchos gatos.