Durum y Lucho, dos cachorros listos para revolucionar una casa con amor

Están listos para romper cosas, hacer pis donde no deben, morder calcetines, no hacer ni caso, jugar durante horas, explorarlo todo, lamer las manos y dormir una buena siesta sobre un corazón humano, escuchando su latido. No, no están educados, eso tendrá que hacerlo su familia, pero están perparados para aprender y para devolver mucho amor. Durum apareció abandonado, solo, frente a un Kebab, de ahí su nombre, y Lucho, metido en una caja junto con otros siete hermanos. No todos lograron sobrevivir, pero él luchó duro por hacerlo, por eso le pusieron ese nombre.

Durum.DL

Y no, no serán pequeños. Serán dos perrazos imponentes. Son dos mix de pastor alemán que buscan familia donde crecer seguros. «No dejes que su tamaño te eche para atrás, sabemos que serán el compañero más fiel y noble que hayas tenido nunca», dicen en la protectora donde viven acogidos. «Ven a conocerlos y deja que te roben el corazón, y quizá un cordón de tu zapatilla, e inicia con ellos una nueva vida de aventuras y mucho amor», añaden. Una última reccomendación, salvo lo anteriormente dicho, vienen sin manuel de instrucción. Y no lo olvides: son bebés. Durum y Lucho están en la asociación protectora Peludines sin Suerte, en el Bierzo. El contacto para su adopción es el correo electrónico apapeludinessinsuerte@gmail.com.