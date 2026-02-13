Adopta un perro: los tres cachorros de carea abandonados en una caja de cartón
Aparecieron tirados en una caja de cartón. Los tres juntos, abrazados, dándose calor. Y así siguen, pero ahora en una protectora. Necesitan para ellos una familia, bueno, tres. Y ellos necesitan salir de la protectora para no enfermar. «Aquí hace mucho frío « necesitan calor humano», dicen sus cuidadoras.
«Nos va a costar separarlos porque se abrazan y duermen juntos para darse calor», cuentan en la protectora. Orion, Andy y Cody siguen a sus cuidadoras a todas partes. «Van detrás como corderines», describe. Son súper cariñosos y muy listos, como buenos carea. Están desparasitados y con la primera vacuna de la parvo ya puesta, pero corren peligro. «Son muy tiernos, sólo quieren mimos y más mimos».
Orion, Andy y Cody comen ya pienso y comida húmeda. Los tres están en la Asociación Protectora de Animales Piedras Blancas de Laciana. El contacto para su adopción es en el correo electrónico piedrasblancaslaciana@gmail.com o en el número de teléfono 652 119 772.