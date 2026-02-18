Adopta un gato: Lily, la gata que sus dueños tiraron en una colonia cuando aún no sabía ni comer sola

La dejaron abandonada en un colonia, como si un gato con apenas dos meses de vida pudiera sobrevivir allí. Lo hacen muchos dueños de gatos que no quieren o camadas indeseadas. Creen que allí Es una condena a muerte segura. «Los dejan en colonias callejeras porque creen que allí van a poder vivir y están completamente equivocados», señalan desde las asociaciones que cuidan y protegen en León colonias de gatos ferales. «Los dueños se lavan la conciencia así», denuncian. «No tienen apenas posibilidades de sobrevivir», advierten. «Se enfrentan a una vida horrible», apuntan. Ese sufrimiento está documentado. Falta de acceso a comida. Los gatos son territoriales. En las colonias callejeras, también. Un gato casero jamás será admitido en una colonia de ferales. Serán apartados, no les dejarán acercarse a la comida. Y además, serán atacados. Peleas que les provocarán graves heridas. Sin poder beber, comer, enfermos...

Lily acabó recién nacida, sin posibilidad de buscar comida o agua, en una colonia. Esa fue su mala suerte, la de nacer en un lugar en el que no era querida. La buena fue que una cuidadora de colonias felinas la rescató de su sufrimiento. Ahora tiene seis meses, está testada y se entrega vacunada. Es alegre, juguetona y cariñosa. «Todos son dulces y preciosos, todo necesitan un hogar donde les quieran como su familia. Como tosos ellos, Lily buscan una opotunidad, la de crecer en un lugar seguro lleno de cariño y cuidados», dice su protectora. «Tiene una edad muy buena para llegar a una familia, está educada y no tiene miedos, no es esquiva», añade. Lily se entrga testada, desparasitad y vacunada. El teléfono para su adopción es el 623 98 91 11,