Adopta un gato: Cookie y Doughie, los dos pequeños polizones que llegaron en los bajos de un coche

Llegaron juntos, sucios y asustados a una zona de aparcamiento de la ciudad. Dos pequeños polizones de apenas un par de meses que viajaron en los bajos o en el motor de un coche. Una aventura que les ha unido para siempre. No se separan, se buscan uno al otro, se llaman. Por eso, buscan una adopción conjunta para ellos. No los van a separar. Siguen siendo dos cachorros de seis meses, sociables, juguetones, a los que un viaje a saber desde dónde ha convertido en amigos inseparables. Y, como un viejo recuerdo de lo que les pasó, enseguida arrancan su ‘motor’ interno y ronronean sin parar.

Cookie y Doughie son sociables, amigables, se llevan bien con otros gatos, tienen hecho el protocolo veterinario correspondiente a su edad, están sanos y están ya castrados. «Tienen un vínculo muy especial», dicen en su casa de acogida. Están en la asociación El Carro de Freya. El contacto para su adopción conjunta es en las redes sociales en Facebook, Instagram y Tik-Tok o al email elcarrodefreya@gmail.com.