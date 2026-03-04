Adopta un gato: Vera, la gata anciana que necesita un milagro
Su cuidadora sabe que es un caso casi imposible, casi, porque imposible no hay casi nada. Vera necesita lo más parecido a un milagro, necesita que un ángel aparezca en su vida y le dé la protección que necesita. Porque Vera es una abuela callejera y, además, está enferma. No sólo es anciana, es que además tiene un carcinoma y la asociación que la protege no quiere que pase más frío. «Ojalá pudiera pasara su últimos días en un hogar», dicen, y suena a mitad súplica mitad rezo. «Nosotros corremos con los gastos veterinarios», ofrecen. Piden un lugar donde tenga calor, comida y esté a salvo. «No puede defenderse», explican. Vera está en la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.