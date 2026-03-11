Adopta un perro: Noa, la perra que tuvo hipotermia y necesita un hogar con calor para salvarle la vida

El frío no le sienta bien. Y mucho menos el frío de un chenil. Sufre mucho. Porque aunque Noa recibe todos los cuidados, necesita un poco de calor. Físico, además de espiritual. Después de los temporales de invierno sufrió una hipotermia que se complicó con una infección de oído muy fuerte. Ya está tratada y se recupera muy bien pero necesita algo muy importante: el calor de un hogar. Un lugar en el que encontrar refugio al menos hasta que llegue el verano y mejoren las temperaturas. Un hogar cálido en el que no pase ya más frío.

La protectora en la que está busca para Noa, con urgencia, al menos una casa de acogida, aunque sea por unos meses. Eso puede salvarle la vida. «Nosotros nos encargamos de todo lo que haga falta», ofrecen sus cuidadores. Es extremadamente buena y lista, joven y dócil. «Es una perra increíble», dicen. «Si puedes ayudar, escríbenos. Y por favor, comparte y difunde para que llegue a más personas y encuentre acogida o adopción», piden.

Noa está en la protectora Piedras Blancas, en Laciana. El teléfono de contacto para ayudar a Noa es el móvil 652 11 97 72 o por Instagram en : @protectora_laciana.