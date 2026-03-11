Adopta un gato: Sen, Haku y Guinka, los tres hermanos que buscan ayuda urgente para no quedar en la calle, su humana está enferma y no se puede quedar ya en su casa

Viven desde hace años como hermanos. Porque Sen, Haku y Guinka son tres gatos ya mayores que necesitan ayuda urgente para no quedar en la calle. Tiene 10, 9 y 7 años y todo iba bien hasta que su dueña enfermó. Ya no los puede cuidar. Ella ya no puede quedarse en su casa y no tiene familia. Hasta ahora su familia eran sus tres gatos. Ahora tiene que buscarles un hogar donde puedan vivir. Casi un milagro.

Están castrados, vacunados, tienen las cartillas al día y son muy cariñosos. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o los números de teléfono 635 85 01 62 655 11 04 19.

Sen.