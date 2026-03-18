Adopta un perro: Ray, el beagle que dejaron tirado en una carretera que ya nadie quería
Es uno de esos perros que recogen las estadísticas todos los años. Perros de caza que no sirven para cazar, perros de caza que al acabar la temporada su cazador ya no quiere, perros de caza que son desechos o simplemente un perro que no era como su dueño quería. Es uno de esos perros de estadística que hay quien niega pero cuya historia, mil veces repetida, conocen bien las protectoras y las asociaciones que cuidan perros que otros han dejado abandonados.
A Ray le ha pasado eso, que con apenas un año lo dejaron tirado en un pueblo. Para que se buscara la vida, se muriera o llevara una vida de perro, expuesto a los peligros de vivir en la calle, buscando algo de comida, un poco de beber, asustado cruzando carreteras sin saber hacia dónde ir, huyendo del miedo a los humanos. Mil veces la misma historia, aunque lo nieguen. Y así fue como Ray apareció por La Bañeza y acabó refugiado en la protectora. Este beagle es cariñoso y convive bien con otros perros y con gatos. Buscan para él una familia. Está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691 733 282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.