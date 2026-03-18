Adopta un gato: Lolín, el gato que se cayó de cachorro a un pozo y sobrevivió

Nadie sabe exactamente qué le pasó a Lolín, ni cómo acabó allí. Pero lo que sí saben es cómo apareció. Estaba en un pozo, intentando sobrevivir. Estaba en el fondo de uno de seso pozos que se abren para sacar agua y que luego nadie tapa. Se cayó Loín pero podría haberse caído cualquiera.

A Lolín le salvó la suerte. Alguien escuchó su maullidos de casi bebé y lo pudieron rescatar. Ahora está a salvo, cuidado por la asociación Huellitas del Esla. Su cuidadora busca para él otra suerte, la de poder vivir en una familia, cuidado, atendido, querido. Un hogar. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.