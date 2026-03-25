Adopta un gato: Nico, el gato que quedó atrapado en una trampa y lo acribillaron a perdigones

No puede volver a la calle. No podría sobrevivir. No podría saltar tapias, salir corriendo, buscar comida y agua. Porque a Nico le falta una pata. Se la tuvieron que amputar. Es sólo una de las desgracias que le ha tocado vivir. La primera, nacer en la calle y vivir en ella, con todos los peligros que conlleva. La segunda, caer en una trampa. Los cepos son legales, sí, pero explícaselo a un animal que queda atrapado y malherido en uno. Y como dicen que no hay dos sin tres, le acribillaron a perdigonazos. Tiene perdigones por todo el cuerpo. A veces, la tercera trae una cuarta: le tuvieron que amputar una pata. Pero con tres patas sí puede vivir en una casa, ser parte de una familia, recibir el calor y cuidados que todo ser vivo necesita.

Nico está castrado y desparasitado. Es un gato guapo y grande, dice su cuidadora. Se deja manipular bien pese a todo lo que le ha pasado y le gusta comer. Buscan para él un hogar. «Sabemos que es difícil pero no imposible. Hay personas muy especiales y seguro que una lee este mensaje», dicen en la protectora. Nico está en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es en el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o en el número de teléfono 635 85 01 62.