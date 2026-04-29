Adopta un gato: Tiza, la gata joven que llevaba a su cachorro muerto fuera, colgando

Estaba en la calle, solas en un pueblo, preñada. Con apenas seis meses ya le ha pasado todo eso. Y algo más. No era capaz de parir. Quizá porque es extremadamente joven, muy pequeña. Durante el parto, uno de los cachorros se le quedó atascado. Los otros estaban muertos dentro. Y ella se hubiera muerto si no es porque una persona la vio con uno de sus gatines fuera, colgando. Y ella arrastrándose por la calle.

A Tiza la rescataron, la operaron y la salvaron. Su historia conmovió a la comunidad gatuna de León, que hicieron una colecta para pagar la factura veterinaria y la medicación. Ahora está a salvo, sana, recuperada, en busca de una familia. Es, dice sus cuidadora, preciosa y muy cariñosa. «Sólo busca mimos y cuidados», asegura. Lo que no ha tenido hasta ahora en su corta vida. Tiza está en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono móvil 635 85 01 62.