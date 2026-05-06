Adopta un gato: Duna, "os la lleváis o te aseguro que la mata el zorro»

Duna no entraba en los planes. De las rescatadoras, que habían ido a por otro gato, ni, desde luego, de la casa en la que vivía. Pero claro, acabó entrando en los planes de las rescatadoras. Porque la otra opción quedaba meridianamente clara: «Os la lleváis porque si no, os aseguro que la mata el zorro».

Duna tiene siete meses y busca una familia que la quiera. Y que no tenga cerca, claro, ningún «zorro». Una casa que la cuide y la proteja. Está castrada y vacunada. Y es, dicen sus cuidadoras, cariñosa y una belleza casi blanca. Está bajo la protección de la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es a través del correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o en el número de teléfono móvil 635 85 01 62.