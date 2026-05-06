Adopta un perro: los nueve ‘peluches’ de un mes que tiraron a la calle

Tenían un mes pero no fue un inconveniente para dejarlos tirados en la calle. Los encontró un chico que estaba de paseo. Tuvieron suerte de que alguien escuchara sus gemidos porque si no, se hubieran muerto de hambre y frío. Estaban todos juntos, dándose calor, protegiéndose de todo. Son nueve cachorros, ocho hembras y un macho. Ahora son unos peluches, pero crecerán. Serán de tamaño grande.

Buscan nueve familias que quieran darles protección. Están en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono móvil 691 733 282.