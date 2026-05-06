Operación Saco de MasQPerros: el banco Bueno que ayuda a los otros vecinos

Es un banco pero no cobra intereses. No hace préstamos, regala. No fía, se fía. Es el banco de alimentos de MasQPerros, que socorre a los «otros vecinos» de la ciudad que pasan apuros para comer. Perros, gatos, hurones, algún pájaro. Miembros de familias apuradas económicamente que necesitan ayuda para lo más básico para sus pequeños animales: comida.

Es la 'Operación Saco', una iniciativa de MasQPerros-Los otros vecinos. La pusieron en marcha hace doce años y, desde entonces, han ayudado a decenas de familias y recogido miles de kilos de alimentos para mascotas. Desde 2014, familias, asociaciones y protectoras de la provincia se han nutrido de esta macrorrecogida anual de alimentos. Este año quieren batir un viejo récord, el de 2019, cuando se recogieron 22.000 kilos de alimento.

La jornada central de la 'Operación Saco' será este sábado 9 de mayo en todas las tiendas que el Grupo E.Leclerc tiene en León, La Virgen del Camino y Trobajo del Camino.

Todo lo que se recoja irá destinado al Banco de Alimentos para Animales de Familias sin Recursos de León, un proyecto que la asociación gestiona desde 2014. «Permite apoyar a familias en situación de vulnerabilidad para que puedan seguir cuidando de sus animales», dicen desde MasQPerros.

El Banco de Alimentos de MasQPerros atiende a 40 familias leonesas en dificultades, desde personas con pensiones no contributivas, hogares sin ingresos estables, familias con salarios insuficientes o personas que se han quedado en el paro. «Todas ellas comparten una realidad: sus animales formaban parte de su familia antes de atravesar esta situación», dicen en MasQPerros.

La asociación hace un llamamiento a la solidaridad de los leoneses. «Que este proyecto continúe es posible gracias al compromiso y solidaridad de los ciudadanos leoneses. Esta nueva edición de la 'Operación Saco' es clave para garantizar el abastecimiento de alimentos durante los próximos meses", alertan.

«Aunque los indicadores macroeconómicos apuntan a una evolución positiva, la realidad cotidiana de muchas familias refleja una situación bien distinta. El incremento del coste de vida, especialmente en vivienda y suministros, junto con salarios bajos o inestables, está generando dificultades reales para llegar a fin de mes. En este contexto, los animales de compañía, miembros de pleno derecho de muchas familias, también se ven afectados», alertan desde esta asociación vecinal leonesas.

"Creemos fundamental evitar situaciones en las que una familia tenga que separarse de su animal por motivos económicos. En muchos casos, estos animales han sido un apoyo emocional clave en momentos difíciles, contribuyendo al bienestar psicológico de las personas", añaden.

MásQPerros busca voluntarios que puedan acudir el sábado para recoger las donaciones de los clientes. La Operación Saco moviliza en la provincia a 220 personas