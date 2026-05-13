Conflicto en León: los veterinarios se enfrentan al Gobierno por su autonomía para recetar

Reunión de los veterinarios de León en el colegio oficial en la que se votoó por unanimidad exigir la derogación del decreto que regula el uso de medicamentos veterinarios y la elaboración de una normativa contando con ellos.DL

«Estamos hartos». Así de rotundo se ha mostrado el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge de Castro. Se oponen a que siga vigente el decreto del Gobierno que impone los medicamentos que se pueden recetar y administrar a los animales y que limita, cuando no elimina, la toma de decisiones médicas basadas en el criterio profesional de los veterinarios, que no sucede con otras profesiones sanitarias. Una normativa legal que cercena su competencia para tomar decisiones sobre la salud animal con criterio facultativo y científico —»no administrativo», subrayan— y aplicar, en función de sus conocimientos y experiencia profesional, el mejor tratamiento para cada caso. Como haría un médico en humanos.

El decreto del Gobierno afecta directamente a los pequeños animales y sus dueños porque, denuncian los veterinarios, retrasa la aplicación de tratamientos y burocratiza la atención a las mascotas.

Como profesionales científicos, los veterinarios sostienen que fundamentan sus tratamientos en la evidencia científica, los avances médicos y los consensos internacionales, no en fichas técnicas desactualizadas que, en muchos casos, no reflejan el conocimiento actual. «La imposibilidad de ajustar dosis o vías de administración, según las necesidades del paciente, dificulta la eficacia de los tratamientos y pone en riesgo su salud», apostillan.

En una histórica asamblea, los veterinarios leoneses han votado exigir en bloque la «derogación total» del decreto 666/2023. «Hemos dicho de manera clara y unánime que se derogue y se elabore una nueva contando con el sector», añade el presidente de los veterinarios.

El rechazo de los médicos veterinarios leoneses han sido total. «Nunca ha habido tanta participación en una asamblea», explica Álvaro Borge.

Con lleno total en el Colegio Oficial de León, se exigió en bloque la «derogación total» de una normativa que desde hace meses provoca una escalada imparable de descontento en el sector. En una votación sin precedentes, los veterinarios leoneses han acordado por unanimidad absoluta exigir la derogación total de dicho real decreto, «rechazando cualquier vía de modificaciones parciales», que consideran «insuficientes para resolver la inseguridad jurídica y operativa que atraviesa la profesión».

En la reunión participaron más de un centenar de profesionales de forma presencial y decenas de veterinarios de toda la provincia conectados vía online. También estuvieron presentes la presidenta de Ceve León, la patronal de centros sanitarios veterinarios, Blanca María Blanco, y el presidente del sindicato veterinario Sivele, Santiago de la Varga.

No hay fisuras. «Este respaldo masivo a la derogación de la norma otorga un mandato claro» a la nueva Junta de Gobierno del Colegio para posicionar al Colegio de León en la primera línea de la defensa de la autonomía clínica», resalta el presidente de los veterinarios leoneses.

León lidera así la corriente que exige rehacer desde cero la regulación del medicamento veterinario. Desde el Colegio recuerdan que esta asamblea histórica reafirma el carácter sanitario de la profesión y su papel esencial en la Salud Pública (One Health), exigiendo a las autoridades un «diálogo real» que devuelva «la dignidad y la eficacia al ejercicio de la Veterinaria en España».

Delia Saleno, facultativa reconocida por su firmeza frente a esta normativa, recordó en la asamblea los graves prejuicios que el Real Decreto impone en la práctica diaria. Saleno enfatizó que las limitaciones de prescripción de esta normativa y la carga burocrática del sistema Prevest «están obstaculizando tratamientos y poniendo en riesgo la seguridad jurídica del veterinario».

El presidente del Colegio, Borge de Castro, subrayó que este encuentro cumple el compromiso del equipo de Gobierno del Colegio de «escuchar a los colegiados y dar a conocer las actuaciones que se están realizando frente a una norma redactada a espaldas del sector». Según el mandato de la Asamblea, el Colegio de León luchará por un nuevo marco normativo que no se limite a «parches» técnicos, sino que respete el juicio clínico y elimine cargas burocráticas innecesarias.